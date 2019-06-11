شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف ملعب مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة على الملعب الذى سيستضيف مباراة السوبر المصري الذى يجمع الأهلى والزمالك يوم 18 سبتمبر المقبل. لمعرفة الملعب والتفاصيل اضغط هنا..

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