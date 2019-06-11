جلسة لجنة التخطيط مع الجهاز الفني تٌُحدد الراحلين عن الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة لجنة التخطيط مع الجهاز الفني تٌُحدد الراحلين عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل البت في مصير العروض التى تلقاها أكثر من لاعب بالفريق خلال الفترة الماضية لحين عقد جلسة ثانية بين لجنة التخطيط لقطاع الكرة مع الجهاز الفني.
وتلقي عدد كبير من لاعبي الأهلي خاصة أولئك الذين لا يُشاركون مع الفريق بشكل مُنتظم في المباريات عروضًا للرحيل عن النادي في الصيف المقبل أمثال إسلام محارب، أحمد الشيخ، أحمد حمودي، على لطفي، باسم علي، هشام محمد، محمد نجيب وصلاح محسن.
وتعقد لجنة التخطيط بالأهلي التى يترأسها طه إسماعيل وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو اجتماعًا ثانيًا مع الجهاز الفني بعد الاجتماع الأول الذي عُقد أول أمس، الأحد، من أجل مناقشة مصير هذه العروض وحسمها بما يتناسب مع مصلحة الفريق.
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