شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار المغرب والسودان عن المشاركة فى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد السلة اعتذارًا من نظيريه المغرب والسودان عن المشاركة فى البطولة العربية للناشئين تحت 16 سنة التى تقام بمصر فى الفترة من 18 إلى 25 يونيو الجارى .
وتقام البطولة بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر بينما تقام منافسات بطولة الأولاد فى الإسكندرية الشهر المقبل .
وأكد أيمن على عودة مدير العلاقات العامة بالبطولة أن الاتحاد تلقى اعتذار من المغرب والسودان عن المشاركة، وبذلك وصل عدد الدول المشاركة إلى 6 دول فقط من بينها مصر المستضيفة
يذكر أن منتخب الناشئين يقيم معسكرًا خارجيًا فى البوسنة استعدادًا للمشاركة فى البطولة.
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