اخبار الرياضه

اعتذار المغرب والسودان عن المشاركة فى البطولة العربية للسلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار المغرب والسودان عن المشاركة فى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد السلة اعتذارًا من نظيريه المغرب والسودان عن المشاركة فى البطولة العربية للناشئين تحت 16 سنة التى تقام بمصر فى الفترة من 18 إلى 25 يونيو الجارى .

وتقام البطولة بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر بينما تقام منافسات بطولة الأولاد فى الإسكندرية الشهر المقبل .

وأكد أيمن على عودة مدير العلاقات العامة بالبطولة أن الاتحاد تلقى اعتذار من المغرب والسودان عن المشاركة، وبذلك وصل عدد الدول المشاركة إلى 6 دول فقط من بينها مصر المستضيفة

Advertisements

يذكر أن منتخب الناشئين يقيم معسكرًا خارجيًا فى البوسنة استعدادًا للمشاركة فى البطولة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتذار المغرب والسودان عن المشاركة فى البطولة العربية للسلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا