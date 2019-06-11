شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار المغرب والسودان عن المشاركة فى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد السلة اعتذارًا من نظيريه المغرب والسودان عن المشاركة فى البطولة العربية للناشئين تحت 16 سنة التى تقام بمصر فى الفترة من 18 إلى 25 يونيو الجارى .

وتقام البطولة بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر بينما تقام منافسات بطولة الأولاد فى الإسكندرية الشهر المقبل .

وأكد أيمن على عودة مدير العلاقات العامة بالبطولة أن الاتحاد تلقى اعتذار من المغرب والسودان عن المشاركة، وبذلك وصل عدد الدول المشاركة إلى 6 دول فقط من بينها مصر المستضيفة

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يذكر أن منتخب الناشئين يقيم معسكرًا خارجيًا فى البوسنة استعدادًا للمشاركة فى البطولة.