شكرا لقرائتكم خبر عن استياء فى المقاولون من تجاهل الجبلاية لطلب المشاركة فى دورى أبطال العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى مسئولو الكرة بالمقاولون العرب استياءهم الشديد من تجاهل اتحاد الكرة الرد على خطابهم الذي تم إرساله يوم 2 يونيو الماضى والمتضمن إدارج النادى ضمن ترشيحات الاتحاد للمشاركة في البطولة العربية الموسم المقبل مستندًا إلى أحقية المقاولون كونه صاحب المركز الخامس في ترتيب الدوري ويتبقى له مباراة أمام الأهلي ويسبق بعدة مراكز الناديين الذى تم ترشيحهما للمشاركة في البطولة.

كان مسئولو اتحاد الكرة قد قاموا بترشيح ناديي الإسماعيلى والاتحاد السكندرى للمشاركة فى النسخة المقبلة من دورى أبطال العرب .

من جانبه أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالمقاولون استياءه الشديد من تجاهل الاتحاد الرد على خطاب النادي الرسمي ومطالبته المشروعة بترشيح المقاولون للمشاركة في إحدى البطولات الخارجية خاصة أن النادى أبدى التزامه خلال موسم مليء بالأزمات ولم يصدر منه أي أزمة طوال الموسم ولكن أن يتم التجاهل بهذه الطريقة علمًا بأن كل المعطيات تؤكد أحقية المقاولون في المشاركة.

وأضاف فتحي أن إدارة المقاولون دائمًا ما تتعامل باحترام وهدوء ولكن يجب ألا يكون ذلك سببًا في تجاهل حقوق النادي، مشيرًا إلى أن العوامل التي تم على أساسها اختيار الفرق المشاركة في البطولة العربية غير معلومة إذا ما تواجدت من الأساس فإذا كان الترتيب في جدول الدوري هو المعيار فالمقاولون هو الأحق وإذا ما تحدث البعض عن الجماهيرية فالمقاولون العرب نادي وشركة يتمتع بجماهيرية وتواجد فعال في كل الدول العربية والأفريقية ومنتشر في كل شبر بمصر ويكفي أن العاملين بالمقاولون دائما هم المساند الأول لكل الفرق المصرية خارج الحدود كما يعد المقاولون بالأرقام ثالث نادي مصر محققًا للبطولات.