شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يجدد عقد لاعب خط وسطه والان مع التفاصيل

قالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، إن نادي ليفربول الإنجليزي، جدد عقد لاعب خط وسطه في إطار الحفاظ على نجوم فريقه للموسم الجديد. وأوضحت الصحيفة، أن إدارة النادي توصلت لاتفاق مع أوكسلد شامبرلي، لتجديد تعاقده مع الفريق رغم عدم مشاركته هذا الموسم الفريق سوى لدقائق معدودة بسبب إصابته، وأضافت الصحيفة أن الاتفاق احتوى تجديد اللاعب عقده حتى عام 2023.

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