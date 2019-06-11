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تعرف على أول الصفقات الهجومية لليفربول

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بدء الإنجليزي، في حسم صفقاته الجديدة للموسم المقبل، وخاصة في مركز المهاجم، بعدما قرر الاستغناء عن ستوريتج.

وكشفت تقارير صحفية، أن ليفربول اليوم الثلاثاء، في الحصول على توقيع المهاجم الألماني ماكس كروس لاعب فريق فيردر بريمن، والذي ينتهي عقده مع فريقه في 30 يونيو الجاري.

 

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