شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول الصفقات الهجومية لليفربول والان مع التفاصيل
بدء ليفربول الإنجليزي، في حسم صفقاته الجديدة للموسم المقبل، وخاصة في مركز المهاجم، بعدما قرر الاستغناء عن ستوريتج.
وكشفت تقارير صحفية، أن ليفربول اليوم الثلاثاء، في الحصول على توقيع المهاجم الألماني ماكس كروس لاعب فريق فيردر بريمن، والذي ينتهي عقده مع فريقه في 30 يونيو الجاري.
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