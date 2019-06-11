شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يستغنى عن نجله.. ويقترب من الرحيل لهذا النادي والان مع التفاصيل

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن لوكا زيدان، حارس ريال مدريد الشاب ونجل زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، يقترب من الرحيل من صفوف مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت الصحيفة، اللاعب سيغادر مدريد لتسهيل مهمة والده، على أن يُعار لنادي آخر لمدة عام ليكتسب المزيد من الخبرات ليصبح قادر على حراسة عرين مدريد مستقبلاً

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة مدريد تلقت عرضاً واحداً من فريق كليرمونت، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، لضم اللاعب.

يذكر أن لوكا في مرسيليا، هو ابن لاعب كرة القدم الفرنسي الحائز على كأس العالم والمدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان وزوجته فيرونيك فرنانديز،و إنه الثاني من بين أربعة أشقاء، وجميعهم – إنزو، ثيو وإلياز– لاعبو كرة قدم نشأوا في أكاديمية شباب ريال مدريد. لوكا من أصل إسباني من جهة والدته، ومن أصل فرنسي جزائري من جهة والده.

Advertisements

انضم لوكا إلى أكاديمية شباب ريال مدريد في سن السادسة عام 2004 ويلعب كحارس مرمى. شق طريقه في الأكاديمية وانضم في النهاية إلى ريال مدريد كاستيا، الفريق الاحتياطي لريال مدريد.

أصبح والد لوكا زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، وأصبح المدرب للوكا في وقت مبكر من حياته المهنية. شارك لوكا في أول مباراة رسمية له مع ريال مدريد في آخر للريال بالدوري في موسم 2017–18، حيث أنتهت المباراة بالتعادل 2–2 أمام فياريال في 19 مايو 2018. خلال دوري أبطال أوروبا 2017–18، كان الحارس الثالث للفريق، عندما فاز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والثالث عشر في تاريخه.

لوكا زيدان, زيدان, ضحايا زيدان, الراحلين عن ريال مدريد, ريال مدريد, نجل زيدان, زيدان يضحي بنجله