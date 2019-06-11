أتلتيكو مدريد يعثر على بديل جريزمان

ذكر تقرير صحفي إسباني، أن نادي أتلتيكو مدريد نجح في العثور على بديل أنطوان جريزمان، المنتظر رحيله عن صفوف الروخي بلانكوس خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن أتلتيكو مدريد يرى أن أنتي ريبيتش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، قادر على تعويض أنطوان جريزمان، الذي أبلغ النادي برحيله في يوليو/تموز المقبل.

وتشير التقارير إلى أن آينتراخت فرانكفورت لن يبيع أنتي ريبيتش بأقل من 40 مليون يورو، وهو مبلغ سيكون في متناول أتلتيكو مدريد، الذي سيحصل على 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان.

وشارك أنتي ريبيتش في 38 مباراة بقميص آينتراخت فرانكفورت في جميع المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين.