بوجبا يدين العنصرية في إيطاليا ويكشف كيف تعامل معها

أدان بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد ونجم يوفنتوس السابق، العنصرية في إيطاليا، وتطرق أيضًا لكيفية تعامله معها أثناء فترة وجوده في تورينو مع البيانكونيري.

وارتبط اسم بوجبا مؤخرًا بالعودة ليوفنتوس، حيث تحدث فابيو باراتيتسي المدير الرياضي للسيدة العجوز مع وكيله مينو رايولا، من أجل استعادته مجددًا.

وفي مقابلة مع صحيفة "تايمز" تحدث بوجبا عن العنصرية، وقال: "إنه لأمر محزن حقًا أن نشاهده في ملعب كرة قدم".

وأضاف: "إن المشجعين الذين يقومون بذلك لديهم أيضًا أشخاص سود في فرقهم، لذا فإن من يقوم بشيءٍ كهذا غبي حقًا".

وأوضح بوجبا: "إنهم لا يحترمون المنافس ولا يحترمون لاعبيهم في فرقهم.. لا أعرف ما إذا كانوا عنصريين أو جاهلين".

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وعن كيفية تعامله مع ذلك، قال: "بمجرد أن نجحنا في مباراة ضد فيورنتينا، وخرجت لمقاعد البدلاء، كان بعض الناس يصوتون بصوت القرد، وسألت عن السبب، ففهمت".

وأوضح: "طلب أحد الأشخاص قميصي، أعطيته إياه، وكان سعيد حقًا، ثم صفقوا لي في النهاية".

ورحل بوجبا عن يوفنتوس قبل ثلاثة أعوام، وانضم لمانشستر يونايتد، لكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه، ليقترب من الرحيل مرة أخرى هذا الصيف.