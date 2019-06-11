منتخب إيطاليا يتسلح بالقوة الضاربة أمام البوسنة

أعلن روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، تشكيلة الأتزوري التي ستواجه البوسنة والهرسك، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

ويتصدر المنتخب الإيطالي، جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، فيما يأتي المنتخب البوسني رابعًا برصيد 4 نقاط.

وجاءت تشكيلة الفريقين كالتالي:

إيطاليا: سيريجو، مانشيني، بونوتشي، جورجيو كيليني، إيمرسون بالميري، باريلا، جورجينيو، ماركو فيراتي، بيرنارديسكي، كوالياريلا، إنسيني.

البوسنة: إبراهيم سيهيتش، تودوروفيتش، بيساكسيتش، زوكانوفيتش، سيفيتش، بيسيتش، ميراليم بيانيتش، ساريتش، فيسكا، إيدين دجيكو، جوجاك