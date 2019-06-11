جيسوس يكشف عن سبب توقيعه عقد سنة واحدة مع الهلال

أكد مدرب الهلال السابق، خورخي جيسوس، أن إدارة الزعيم طلبت منه توقيع عقد لمدة 4 سنوات عند حضوره، لكنه فضل توقيع عقد لمدة عام واحد فقط، كما فعل مؤخرا عند توقيعه عقد تدريب فريق فلامنجو البرازيلي.

وكشف جيسوس عن السبب وراء ذلك، وقال في تصريحات لصحيفة "آبولا" : "عندما وقعت مع الهلال أراد رئيس النادي إبرام عقد لمدة 4 سنوات، لكنني فضلت أن يكون العقد لـ عام واحد فقط، يجب معرفة ما إذا كنت سأتكيف وإذا كنت سأحب عملي، وإذا كنت سعيدًا ، فسننتقل إلى التجديد. هنا هو بالضبط نفس الشيء".

وأضاف مدرب الهلال السابق: "من الناحية الفنية والتنافسية فلامنجو يشبه الهلال، هناك لاعبين مميزين في الفريق، أتطلع لإحراز نتائج جيدة. سأعود للعمل مع إيفاندرو موتا الذي عمل معي في بنفيكا وسبورتنج".