التشكيل الرسمي لتونس في مواجهة كرواتيا

اختار المدير الفني لمنتخب تونس، الفرنسي آلان جيريس، التشكيلة التي سيدخل بها مواجهة الليلة الودية ضد منتخب كرواتيا.

وضم التشكيل: معز حسن ـ رامي البدوي ـ ديلان براون ـ ياسين مرياح ـ أسامة الحدادي ـ إلياس السخيري ـ غيلان الشعلالي ـ وجدي كشريدة ـ أنيس البدري ـ وهبي الخزري ـ يوسف المساكني.

ويدير المباراة طاقم تحكيم بولندي يتكون من حكم الساحة دانيال ستيفانسكي، ويساعده كل من كنراد سابيلا كحكم مساعد أول وداود غوليس كحكم مساعد ثاني، فيما سيكون مواطنهم إيفور باياك حكمًا رابعًا للقاء.

يذكر أن ودية كرواتيا تدخل في إطار استعدادات نسور قرطاج لنهائيات كأس أمم أفريقيا مصر 2019، التي سيفتتحونها يوم 24 يونيو/حزيران، بملاقاة أنجولا لحساب منافسات المجموعة الخامسة.