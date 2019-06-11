روجيه ميلا: علينا التتويج بكأس الأمم لمعادلة مصر في 2021

أكد روجيه ميلا أسطورة كرة القدم في الكاميرون، أن منتخب بلاده قادر على التتويج بكأس أمم أفريقيا 2019 التي ستقام في مصر بداية من يوم 21 يونيو الجاري.

وأشار ميلا في تصريحات نشرها موقع غانا ويب الغاني، إلى أن المنتخب الكاميروني عليه التتويج بالنسخة المقبلة، ومن ثم تحقيق لقب جديد على أرضه في عام 2021.

وقال أسطورة الكرة الكاميرونية: "مجموعتنا في الدور الأول لا يجب أن تخيفنا، سواء غانا، بنين أو غينيا بيساو فسبق لنا أن حققنا الفوز عليهم جميعًا أكثر من مرة".

وأكمل: "سيدورف وكلويفرت قاما ببناء فريق جيد لنا، والأول قام بعمل جيد في التصفيات، ولكن الآن نحن في وقت الحصاد ويجب أن نفوق كل التوقعات".

واختتم: "يجب أن نتوج باللقب القادم من أجل الوصول إلى الكأس السادس، ومن ثم التتويج بالسابعة في أرضنا عام 2021 من أجل معادلة رقم مصر القياسي".