رسميًا.. مدافع إشبيلية أولى صفقات الريان

أعلن الريان المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تعاقده مع جابرييل ميركادو مدافع الأرجنتين قادما من إشبيلية الإسباني.

وأنهى ميركادو (32 عاما)، الذي انضم لتشكيلة الأرجنتين المبدئية في كأس كوبا أمريكا التي تنطلق يوم الجمعة المقبل ثم استُبعد من القائمة النهائية، مسيرته مع إشبيلية بعد 3 مواسم.

وقال الريان عبر "تويتر": "في أولى صفقات الموسم الجديد يعلن النادي عن تعاقده رسميًا مع المدافع الأرجنتيني جابرييل ميركادو ليكون أحد لاعبينا الأجانب" دون توضيح مدة العقد أو تفاصيل مالية.

وشارك ميركادو في كأس العالم في روسيا العام الماضي وسجل هدفا خلال خسارة الأرجنتين 4-3 من فرنسا في دور 16.

وأنهى الريان الدوري في المركز الرابع وخرج من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.