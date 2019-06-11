فهد بن نافل يقدّم رسمياً ملف ترشّحه لرئاسة نادي الهلال (فيديو)

أعلنت إدارة نادي الهلال اليوم (الثلاثاء)، عن تقدم فهد بن نافل بملف ترشّحه لرئاسة نادي الهلال في الفترة المقبلة.
وقال الحساب الرسمي لنادي الهلال في "تويتر"، إن فهد بن نافل تقدم بملف ترشّحه لرئاسة النادي في مقر لجنة الانتخابات، متضمّنًا قائمة أعضاء مجلس الإدارة المرشّحين.
ويُعتبر فهد بن نافل مساعدا تنفيذيا أول للأمير الوليد بن طلال، ويشغل عدة مناصب، منها المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة المملكة القابضة منذ 2018، وعضو اللجنة التنفيذية في مستشفى المملكة.
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