بوغبا عن اعتناقه الإسلام: جعلني أكثر هدوءًا

روى اللاعب الفرنسي بول بوغبا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن كيفية اعتناقه الدين الإسلامي.

وقال ” بوغبا ” لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية إنه كان لديه العديد من الأسئلة التي تدور في ذهنه، ووجد إجابة لها بعد اعتناقه للإسلام.

وأضاف ” بوغبا ” : ” بعد اعتناقي الإسلام أصبحت أكثر هدوءًا وسلامًا على الجانب النفسي ” .

ولفت إلى أنه مرّ بمرحلة صعبة في حياته، جعلته يبحث عن الدين الذي يساعده في تجاوز تلك الأزمات، موضحًا أنه بدأ في مراقبة أصدقائه المسلمين حيث دفعته سلوكياتهم لاقتناع الإسلام عن قناعة.

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وأوضح : ” صلّيت مع أصدقائي، ووقتها شعرت باختلاف كبير، كان شعورًا رائعًا.. منذ هذا اليوم تغير كل شيء، وبدأت أصلي 5 مرات يوميًا، هذه أحد أركان الإسلام، وأمر واجب على كل مسلم ” .

وتابع: ” أصبحت شخصًا أفضل كثيرًا على المستوى الشخصي بعد الإسلام ” .

واستكمل: ” حدثت الكثير من التغييرات في شخصيتي، وأدركت أشياء عديدة في الحياة لم أكن أعرفها، تغيرت كثيرًا، وكان هذا التحول جيدًا للغاية، لم أكن مسلمًا في بداية حياتي، رغم أن والدتي كانت مسلمة، ولكنني تربيت على احترام الجميع ” .

وأكد على أن الإسلام ليس الدين الذي ينظر إليه كثيرون بأنه منبع الإرهاب، كما تروج وسائل الإعلام.