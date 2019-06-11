بالفيديو.. مجهول يسرق غرف ملابس اللاعبين أثناء انشغالهم بالمباراة

كشفت كاميرات المراقبة، عملية سرقة داخل غرفة تبديل الملابس الخاصة بفريق خيمكي الروسي لكرة السلة، مساء أمس الإثنين.
وأوضح مفطع الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة، تسلل شخص مجهول إلى غرفة تبديل ملابس الفريق أثناء مباراة نهائي الدوري الروسي لكرة السلة، بين خيمكي وضيفه تسسكا موسكو.
وبدأ الشاب المجهول فور دخوله غرفة تبديل الملابس، في سرقة ممتلكات اللاعبين والتفتيش في أغراضهم لأخذ كل ما له قيمة، وسط انشغال الجميع بالمباراة النهائية.
وانتشرت مقاطع فيديو وصور للشاب السارق على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل اللاعبين، بينما تُجري شرطة موسكو تحقيق لإلقاء القبض على السارق.
وانتهت المباراة التي تسببت في سرقة اللاعبين بفوز تسسكا موسكو على خيمكي بنتيجة 80-62؛ ليتوج بلقب الدوري الروسي لكرة السلة.
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