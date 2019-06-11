ميلان يستهدف نجم آرسنال من أجل مدربه المحتمل

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن ماركو جيامباولو المدير الفني لسامبدوريا والمحتمل قدومه إلى ميلان، يستهدف التعاقد مع أحد لاعبي آرسنال في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن ميلان بعد تعيين جيامباولو في مقعد المدير الفني، والتعاقد مع فريدريك ماسارا كمدير رياضي، سيقوم بتلبية طلبات المدرب الجديد في الميركاتو.

وأشار إلى أن جيامباولو يطلب التعاقد مع الأوروجوائي لوكاس توريرا، لاعب وسط آرسنال، الذي انفجر في الدوري الإيطالي تحت إشراف جيامباولو نفسه.

ورغم أن توريرا لا يفكر في العودة إلى إيطاليا بالوقت الحالي، لكن انتقال جيامباولو المحتمل إلى ميلان، قد يحول وجهة اللاعب الأوروجوائي.

يذكر أن توريرا شارك هذا الموسم مع آرسنال في 50 مباراة بمختلف البطولات، حيث سجل هدفين، وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.