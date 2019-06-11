أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن ماركو جيامباولو المدير الفني لسامبدوريا والمحتمل قدومه إلى ميلان، يستهدف التعاقد مع أحد لاعبي آرسنال في الميركاتو الصيفي.
ووفقًا لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن ميلان بعد تعيين جيامباولو في مقعد المدير الفني، والتعاقد مع فريدريك ماسارا كمدير رياضي، سيقوم بتلبية طلبات المدرب الجديد في الميركاتو.
وأشار إلى أن جيامباولو يطلب التعاقد مع الأوروجوائي لوكاس توريرا، لاعب وسط آرسنال، الذي انفجر في الدوري الإيطالي تحت إشراف جيامباولو نفسه.
ورغم أن توريرا لا يفكر في العودة إلى إيطاليا بالوقت الحالي، لكن انتقال جيامباولو المحتمل إلى ميلان، قد يحول وجهة اللاعب الأوروجوائي.
يذكر أن توريرا شارك هذا الموسم مع آرسنال في 50 مباراة بمختلف البطولات، حيث سجل هدفين، وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.
كانت هذه تفاصيل خبر ميلان يستهدف نجم آرسنال من أجل مدربه المحتمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.