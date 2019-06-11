فولفسبورج يضم ثالث صفقاته الصيفية

أعلن نادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم، ضمن اللاعب البرازيلي باولو اوتافيو، المدافع الأيسر لفريق انجولشتات الألماني.
جاء ذلك وفقًا لما أكده الناديان، اليوم الثلاثاء، ليكون اوتافيو ثالث لاعب يضمه فولفسبورج بعد كيفين إمبابو (من بويز برن) وجواو فيكتور (من لاسك لينتس)، ووقع اوتافيو عقدًا لمدة 4 سنوات مع فولفسبورج.
من جانبه، قال مارسيل شيفر، المدير الرياضي لفولفسبورج إن " باولو لاعب يتميز بسرعة جيدة وجاهزية للمشاركة بالإضافة إلى قدرات أخرى".
يذكر أن أوليفر جلاسنر، المدير الفني الجديد لفولفسبورج، يعرف اوتافيو (24 عاما) منذ أن كانا معًا في نادي لاسك لينتس النمساوي.
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