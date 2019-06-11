ريال مدريد يرفض سياسة لي الذراع من نافاس

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن شروط الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، للرحيل عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نافاس على استعداد لقبول الرحيل عن الميرنجي، بشرط أن يحصل على ما تبقى من عقده حتى صيف 2021، بالإضافة إلى السماح بمغادرته مجانًا.

وأشارت إلى أن نافاس يسعى للحصول على 7 ملايين يورو سنويًا في ناديه الجديد، وهو ما يوافق باريس سان جيرمان على دفعه، إذا جاء الحارس الكوستاريكي إلى حديقة الأمراء في صفقة مجانية.

ولا يوافق النادي الملكي على رحيل نافاس مجانًا، لكنه يسعى للحصول على مقابل مادي في حدود 20 مليون يورو.

يذكر أن ريال مدريد قرر أن يكون البلجيكي تيبو كورتوا هو الحارس الأول للميرنجي في الموسم المقبل، بينما سيتم الاستغناء عن نافاس.