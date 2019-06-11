خاميس يبلغ أنشيلوتي بقراره حول عرض نابولي

قال تقرير صحفي، إن خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد، أبلغ كارلو أنشيلوني، مدرب نابولي، بقراره حول إمكانية انتقاله للفريق الإيطالي، هذا الصيف.
وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن خاميس وافق على الانتقال إلى نابولي، وأنه أبلغ أنشيلوتي، بأنه متحمس لإعادة لم شملهما مرة أخرى.
يشار إلى أن خاميس رودريجيز وأنشيلوتي، سبق لهما أن تواجدا معًا، في ريال مدريد في فترة سابقة.
وأضافت أن نابولي يتبقى له التوصل لاتفاق مع ريال مدريد، حول قيمة الصفقة، في ظل أنها تُقدر بحوالي 42 مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة أن العلاقة بين أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ممتازة، وكذلك مع خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب، موضحة أنه يمكن التوصل إلى حل قريبًا.
وختمت بأن رودريجيز سيحصل على 6.5 مليون يورو، كراتب سنوي، حال انتقاله إلى نابولي.
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