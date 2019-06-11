أجيري يعلن قائمة مصر النهائية لأمم أفريقيا

أعلن خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، القائمة النهائية للفراعنة، استعدادًا لخوض نهائيات أمم أفريقيا 2019، حيث تم استبعاد ثنائي سموحة، الحارس محمد أبوجبل، والظهير الأيسر أحمد أبو الفتوح.

وتنظم مصر بطولة الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو / حزيران الجاري، إلى 19 يوليو / تموز المقبل، وتضم 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.

وتلعب مصر في المجموعة الأولى التي تضم الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

وضمت القائمة النهائية 23 لاعبًا هم:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمود عبد الرحيم " جنش " (الزمالك)- محمد الشناوي (الأهلي).

الدفاع: أحمد حجازي (وست بروميتش) - محمود علاء (الزمالك) - باهر المحمدي (الإسماعيلي) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) أحمد أيمن منصور (بيراميدز) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد المحمدي (أستون فيلا) - أيمن أشرف (الأهلي).

الوسط: محمد النني (آرسنال) - طارق حامد (الزمالك) - علي غزال (فيرنس البرتغالي) - نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، وليد سليمان (الأهلي) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - محمد صلاح (ليفربول) - محمود حسن "تريزيجيه " (قاسم باشا التركي) - عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).

الهجوم: أحمد على كامل (المقاولون العرب) - مروان محسن (الأهلي) - أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني).