وبحسب صحيفة "Fanatik" التركية، فإن وكلاء ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد تواصلوا مع مسؤولين في فنربخشة لمناقشة الصفقة.
وعلى الرغم من تأكيد ماريانو خلال تصريحاته الأخيرة، رغبته في الاستمرار ضمن صفوف ريال مدريد، والقتال على مركزه، لكن التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش سيُقلل من فرصه في المشاركة خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن دياز انضم لصفوف ريال مدريد الصيف الماضي قادمًا من أولمبيك ليون مقابل 21.5 مليون يورو، وارتدى القميص رقم 7 كأول لاعب بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.
ولم ينجح دياز في فرض اسمه على التشكيل الأساسي لريال مدريد، نظرًا لتعاقب المدربين باختلاف وجهات نظرهم، بالإضافة إلى الإصابات العديدة التي تعرض لها على مدار الموسم وحرمته من المشاركة بشكل مستمر.
كانت هذه تفاصيل خبر مهاجم ريال مدريد على أعتاب الدوري التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.