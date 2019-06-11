مهاجم ريال مدريد على أعتاب الدوري التركي

كشفت تقارير صحفية تركية، عن وجود مفاوضات بين نادي فنربخشة ومهاجم ريال مدريد ، لتدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "Fanatik" التركية، فإن وكلاء ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد تواصلوا مع مسؤولين في فنربخشة لمناقشة الصفقة.

وعلى الرغم من تأكيد ماريانو خلال تصريحاته الأخيرة، رغبته في الاستمرار ضمن صفوف ريال مدريد، والقتال على مركزه، لكن التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش سيُقلل من فرصه في المشاركة خلال الفترة المقبلة.



يُذكر أن دياز انضم لصفوف ريال مدريد الصيف الماضي قادمًا من أولمبيك ليون مقابل 21.5 مليون يورو، وارتدى القميص رقم 7 كأول لاعب بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

ولم ينجح دياز في فرض اسمه على التشكيل الأساسي لريال مدريد، نظرًا لتعاقب المدربين باختلاف وجهات نظرهم، بالإضافة إلى الإصابات العديدة التي تعرض لها على مدار الموسم وحرمته من المشاركة بشكل مستمر.