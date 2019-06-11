راديو كتالونيا: برشلونة أنهى صفقة دي ليخت ويتبقى الإعلان الرسمي

كشفت تقارير صحفية بعد ظهر اليوم الثلاثاء أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم توصل لاتفاق مع نادي أياكس الهولندي للحصول على توقيع المدافع ماتياس دي ليخت.

وأوضحت المحطة الإذاعية "راديو كتالونيا" إن برشلونة توصل لاتفاق كامل مع نادي أياكس بشأن التعاقد مع المدافع الشاب الهولندي ، وسوف يتم الإعلان عن الصفقة رسمياً في الأيام الماضية.

حيث صرح الصحفي الإسباني أوريول دومينيك في برنامج "رادبو كتالونبا" إن الاتفاق تم بالفعل بين الناديين ويشترط على دفع برشلونة مبلغاً تصل قيمته إلى 75 مليون يورو بالإضافة للمتغيرات والحوافز.

يذكر أن أسم دي ليخت أرتبط بالانضمام بالعديد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية ، حيث قدم باريس سان جيرمان عرضاً كبيراً للتوقيع معه ، فضلاً عن راتب سنوي ضخم مقابل راتب سنوي بقيمة 15 مليون يورو ، بالإضافة إلى عقد لخمس سنوات.وأيضا مانشستر يونايتد يسعى جاهدا في الحصول على خدمات اللاعب.

وقد استعان برشلونة تبعاً لما أشارت به هذه المعلومات باللاعب فرينكي دي يونج من أجل إقناع دي ليخت بالانتقال إلى ملعب كامب نو ، من خلال التأكيد بأن الساحة ستكون مفتوحة أمامه للتألق مع البلوجرانا.