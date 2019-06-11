كومان يختار ألمانيا لمعسكر عمان الخارجي

ويستمر معسكر منتخب السلاطين حتى السادس من أغسطس / آب المقبل، ويخوض من خلاله المنتخب 6 مباريات ودية مع أندية ألمانية.
ويسعى الجهاز الفني بقيادة كومان ومساعديه مهنا سعيد ووليد السعدي، إلى الوصول بالفريق لأعلى جاهزية وحالة بدنية وفنية قبل الدخول في غمار التصفيات.
وكان المنتخب العماني، قد خاض أخر استحقاق رسمي في نهائيات كأس أمم آسيا الأخيرة والتي أقيمت في الإمارات مطلع العام الجاري، وتأهل إلى الدور الثاني قبل الخروج من البطولة على يد منتخب إيران.
بينما خاض الفريق بطولة ودية في مارس / آذار الماضي في ماليزيا بمشاركة منتخبات ماليزيا وسنغافورة وأفغانستان، وحقق لقب تلك البطولة.
ويعول الهولندي كومان على مجموعة من اللاعبين الذين تواجدوا مع المنتخب في نهائيات كأس آسيا، سواء من المتواجدين في الدوري العماني أو المحترفين في الخارج.
وربما تشهد التشكيلة التي سوف يُعلن عنها في الأيام القادمة أسماء جديدة من اللاعبين.
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