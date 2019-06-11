شكرا لقرائتكم خبر عن الصائغ يقدم ملفه رسميا لرئاسة الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) قدم المهندس أحمد الصائغ ملفه رسميا لرئاسة نادي الأهلي لمدة 4 سنوات قادمة. قدم المهندس أحمد الصائغ ملفه رسميا لرئاسة نادي الأهلي لمدة 4 سنوات قادمة. وشمل أعضاء مجلس الإدارة في ملف المهندس أحمد الصائغ كلا من: الدكتور ياسر محروس، المهندس غسان نصيف، الدكتور وائل حلبي، عبدالصمد القرشي، المهندس أيمن مدني، المهندس عمار زهران. من جهته دعم الأمير منصور بن مشعل ملف المهندس احمد الصائغ لرئاسة النادي.



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