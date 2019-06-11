إسبانيا تكتسح السويد بثلاثية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عزز المنتخب الإسباني لكرة القدم صدارته للمجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020) بفوزه على المنتخب السويدي بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الرابعة بالمجموعة، والتي شهدت أيضا فوز منتخب رومانيا على مالطا 4 / 0، والنرويج على جزر فارو 2 / 0.

وتقدم المنتخب الإسباني بهدف سجله سيرخيو راموس في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، وأضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 85 من ركلة جزاء قبل أن يختتم ميكيل أويارزابال أهداف المنتخب الإسباني في الدقيقة 87.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب السويد عند سبع نقاط في المركز الثاني.