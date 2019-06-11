شكرا لقرائتكم معسكر مغلق لمنتخب سيدات الطائرة بسلوفينيا من 24 يونيو لـ 3 يوليو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لإتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد دخول منتخب السيدات الأول فى معسكر مغلق بسلوفينيا خلال الفترة من 24 يونيو الجارى و حتى 3 يوليو المقبل.

يأتى دخول منتخب السيدات فى هذا المعسكر فى إطار الإستعداد لخوض منافسات البطولة الأفريقية التى ستستضيفها مصر خلال الفترة من 5 و حتى 15 يوليو القادم .

ومن المقرر أن تستضيف مصر هذه البطولة بالصالة المغطاه بهيئة إستاد القاهرة وفقا لتأكيدات أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الإتحاد .

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