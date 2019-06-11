شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: سوبر الأهلي والزمالك فى مصر لضيق الوقت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن السوبر المصري الذي سيجمع الأهلى و الزمالك يوم 18 سبتمبر المقبل سيقام بالقاهرة، ولن يتم إقامته فى الخارج بسبب ضيق الوقت وضغط المباريات.
تمسك مسئولو اتحاد الكرة بإقامة السوبر المصري وعدم إلغائه خاصة أن المباراة كان مقرراً إقامتها قبل انطلاق الموسم الجاري ولكن ضغط المباريات وراء تأجيلها.
ومن المقرر أن يقام السوبر المصري للموسم الجاري فى منتصف يناير المقبل ولم يتحدد طرفيه بعد من الفائز من الأهلى وبطل كأس مصر.
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