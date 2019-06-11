شكرا لقرائتكم شاشات عملاقة بمركز شباب الجزيرة لإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد مركز شباب الجزيرة، لإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية، التى تنطلق 21 يونيو الجارى، من خلال شاشات عرض عملاقة.

ومن جانبه قال أمجد زغلول المدير التنفيذي، إن المركز استقر على عدد من الاماكن لوضع الشاشات العملاقة، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأعضاء على مشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى عرض المباريات داخل جميع الكافتريات داخل المركز.

وأضاف المدير التنفيذي إن إدارة الإعلام بالمركز انتهت من إعداد فيلم تسجيلي عن البطولة تحت عنوان "شجع مصر فى مركز شباب الجزيرة" سيتم الإعلان عنه قريبا.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في وضع شاشات عرض، بمراكز الشباب بالمحافظات، لبث مباريات كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.