25 مليون جنيه تكلفة الvar في الدوري المصري...

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جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة ان تكلفة تقنية الvar في الدوري المصري في حالة تطبيقه الموسم المقبل ستصل الي 25-30 مليون جنيه مصري. كان اتحاد الكرة قد استقر علي تطبيق الvar. في الموسم المقبل 2019 2020 في حالة تحمل الاندية تكاليف التقنية. وتجري محاولات من قبل اتحاد الكرة مع وزارة الرياضة والشركة الراعية لتحنل جزء من تكاليف الvar.

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