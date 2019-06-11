شكرا لقرائتكم أحمد رفعت لـ"الخليج 365": اللعب فى الزمالك كان بالتظبيط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الخليج 365 حوارا ساخنا مع أحمد رفعت لاعب نادي الزمالك المعار لصفوف إنبى، للحديث عن كافة الملفات الشائكة. وأكد أحمد رفعت خلال الحوار أنه بعد فترة قليلة من تواجده داخل الزمالك تم استبعاده من المباريات بشكل مفاجئ وغير مفهوم رافضا ذكر أسماء فى هذه الوقائع لكنه شدد فى الوقت نفسه أن اللعب فى الزمالك خلال هذا التوقيت لم يكن بناءا على المستوى الفنى ولكن بـ "التظبيط" والعلاقات وحب وكره ومن يعرف يظبط كان يلعب لأن هناك أشخاص كانت متواجدة لا تنظر لمصلحة الزمالك والفريق والمكان المتواجدة فيه وكان هناك عدم استقرار داخل الفريق، والدليل على ذلك أن الزمالك لم يحصل على أى بطولات خلال هذه الفترة. انتظروا الحوار كاملا خلال ساعات.

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