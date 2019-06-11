شكرا لقرائتكم مهاجم حرس الحدود يسعى للتعاقد مع الأهلي في الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض وكيل أعمال النيجيري إيدو موسيس مهاجم حرس الحدود، اللاعب على مسئولي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة. وتلقي اللاعب النيجيري الذى قدم موسماً جيداً مع الحدود، عرضاً من يسترلو البلجيكي. Advertisements وفتح مسئولي النادي البلجيكي خطوط إتصالات مع عبد الحميد عادل وكيل اللاعب، من أجل الظفر بخدماته بعد أن اقتنعوا بمستواه الفني والبدني،ويرتبط موسيس بعقد ساري مع الحدود لمدة موسمين بخلاف الموسم الحالي.

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