شكرا لقرائتكم ندى بسيونى لـمحمد صلاح : سمك ايه بس احنا بنصطاد درفيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الفنانة ندى بسيونى صورة لها مع "درفيل" على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر معلقة عليها :" سمك ايه بس احنا بنصطاد درافيل". يأتى ذلك بالتزامن مع الصور التى التى نشرها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى خلال اصطياده أحد الأسماك العملاقة خلال تواجده على يخت أبيض فى فترة إجازته. Advertisements ويتواجد محمد صلاح في الجونة لقضاء فترة راحة عقب خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو أمام توتنهام وتوج ليفربول باللقب بالفوز 2/1 وأحرز صلاح هدفا من ضربة جزاء. ويستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات كـأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يونيو المقبل، حيث يواجه الفراعنة منتخب زيمبابوي في المباراة.

ندى بسيونى

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