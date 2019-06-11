خسارة منتخب مصر الأوليمبي أمام أوزبكستان 3 / 2 وديا...

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جدة - عمرو شويل مني منتخب مصر الأوليمبي بالخسارة 3 / 2 أمام منتخب أوزبكستان فى الودية التى أقيمت بينهما عصر اليوم بأوزبكستان فى إطار إعداد الفراعنة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة و التى تستضيفها مصر و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
احرز هدفي منتخب مصر الأوليمبي أحمد ياسر ريان و محمد عبد السلام
قدم منتخب مصر الأوليمبى أداء جيد ووصل أكثر من مرة لمرمى منتخب أوزبكستان وحاز عمار حمدي لاعب الأهلى المعار للاتحاد السكندري على لقب نجم المباراة وكان أفضل لاعبي الفريقين.
وكان منتخب مصر قد خسر فى الودية الأولى أيضاً أمام أوزبكستان بهدفين دون رد.
من المقرر أن تعود بعثة منتخب مصر الأوليمبي إلى القاهرة يوم الخميس المقبل استعداداً لمواجهة فلسطين يوم 16 يونيو.
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