أمينة خليل مع محمد صلاح فى الجونة بالصدفة...

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جدة - عمرو شويل جمعت الصدفة الفنانة أمنية خليل مع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى ونادي ليفربول الإنجليزي أثناء قضاء الثنائى الأجازة الصيفية فى مدينة الجونة الساحلية. امنيه خليل مع محمد صلاح

ونشرت امنيه خليل صورة مع محمد صلاح عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعة الفنانة والفرعون المصري.

أمنية خليل مع محمد صلاح Advertisements ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع المنتخب الوطنى فى بطولة أمم أفريقيا 2019 المقرر انطلاقها فى مصر يوم 21 يونيه الجارى فى 6 ملاعب. ويقضى محمد صلاح أجازته الصيفية فى مصر قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى خلال الساعات القليلة المقبلة، استعدادا للمشاركة فى أمم أفريقيا وقيادة الفراعنة فى كبرى بطولات القارة السمراء.

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