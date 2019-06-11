شكرا لقرائتكم موسى الموسى يترشح لرئاسة نادي الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الهلال، يوم الثلاثاء، عن تقديم موسى الموسى لملف ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادي في الفترة المقبلة، وذلك بعد ثلاث ساعات من الملف الذي قدمه فهد بن نافل.

وقال نادي الهلال في حسابه الرسمي على "تويتر": تقدّم موسى الموسى بملف ترشّحه لرئاسة مجلس إدارة نادي الهلال في مقر لجنة الانتخابات بالنادي، متضمّنًا قائمة أعضاء مجلس الإدارة المرشّحين.

ويشغل موسى الموسى منصب عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب في السعودية.

يشار إلى أن باب الترشيح يغلق يوم الثلاثاء، على أن يتم بعدها فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين في الأندية الـ16.