شكرا لقرائتكم الصائغ يتقدم للمنافسة على منصب رئيس أهلي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم أحمد الصائغ رئيس الأهلي المكلف ملف ترشيحه لرئاسة النادي في فترة رئاسية جديدة مع انتهاء اليوم الثالث والأخير لتقديم طلبات الترشح.

ولم يقدم أي مترشح لرئاسة النادي الجداوي، ملفه حتى اليوم الثالث قبل أن يقدم الرئيس المكلف ملفه لرئاسة النادي.

وكلفت الهيئة العامة للرياضة، الصائغ الذي يحمل شهادة في الهندسة، برئاسة النادي الشهر الماضي بعد إنهاء تكليف عبدالله بترجي، كما عمل في الإدارة السابقة كأمين عام.