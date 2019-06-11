شكرا لقرائتكم أوكرانيا تقصي إيطاليا وتتأهل إلى نهائي مونديال الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل منتخب أوكرانيا إلى نهائي كأس العالم للشباب لكرة القدم، والمقامة حاليًا في بولندا، وذلك بفوزه على نظيره الإيطالي 1 - صفر، يوم الثلاثاء في قبل نهائي البطولة.

وسجل سيرجي بوليستا هدف المباراة الوحيد لأوكرانيا في الدقيقة 64، وعانت أوكرانيا من النقص العددي بعد أن تعرض دينيس بوبوف للطرد عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 79.

وسجل المنتخب الإيطالي هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن طريق جيانلوكا سالامنكا، لكن الحكم لجأ إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ليثبت عدم صحة الهدف، بعد أن أظهر الفيديو اعتداء مهاجم إيطاليا على مدافع أوكرانيا قبل تسجيل الهدف.

وتنتظر أوكرانيا مواجهة الفريق الفائز من مباراة الإكوادور وكوريا الجنوبية، والتي تقام مساء يوم الثلاثاء.