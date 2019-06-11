ريـال مدريد، بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد : إلى أين سيرحل محمد صلاح؟

ترجمة محمد بشاري

قال موقع سبور الفرنسي sport إن أكبر الاندية الأوروبية تهتم بضم النجم المصري محمد صلاح الذي احرز هدفًا في نهائي دوري أبطال أوروبا وحصد اللقب مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

وأضاف الموقع أن صلاح ربما قد وصل إلى نهاية الطريق مع فريقه بعد إحراز اللقب الاوروبي. ووفقًا لصحيفة "أس" الإسبانية اليومية ، فإن ريـال مدريد قد يظل مهتمًا للغاية بضم صلاح ، وكذلك مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.