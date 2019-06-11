تقرير.. الأعلى أجرا في عالم الرياضة.. ميسي يتصدر.. وصلاح يقتحم نادي المائة

مصراوي

أصدرت مجلس "فوربس" الأمريكية المختصة بشؤون الاقتصاد تقريرًا عن أعلى الرياضيين أجرًا في العالم، وشهد التقرير تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني القائمة للمرة الأولى، كما دخل المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي نادي المائة الأعلى دخلًا بين الرياضيين.

وأزاح ميسي الملاكم فلويد مايويذر الذي اعتلى القائمة في الموسم الماضي، بعدما بلغ الدخل السنوي للنجم الأرجنتيني 127 مليون دولار، كما لاحقه في المركزين الثاني والثالث نجما كرة قدم أيضًا، هما البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي...