مصراوي
أصدرت مجلس "فوربس" الأمريكية المختصة بشؤون الاقتصاد تقريرًا عن أعلى الرياضيين أجرًا في العالم، وشهد التقرير تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني القائمة للمرة الأولى، كما دخل المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي نادي المائة الأعلى دخلًا بين الرياضيين.
وأزاح ميسي الملاكم فلويد مايويذر الذي اعتلى القائمة في الموسم الماضي، بعدما بلغ الدخل السنوي للنجم الأرجنتيني 127 مليون دولار، كما لاحقه في المركزين الثاني والثالث نجما كرة قدم أيضًا، هما البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي...
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير.. الأعلى أجرا في عالم الرياضة.. ميسي يتصدر.. وصلاح يقتحم نادي المائة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.