منصات التتويج في أولمبياد طوكيو 2020 بلاستيكية معاد تدويرها

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ستصنع منصات التتويج في أولمبياد طوكيو 2020 من نفايات بلاستيكية تم جمعها من السكان والبحر، بحسب ما أعلن الثلاثاء المنظمون الحريصون على أن يكونوا مثالا يحتذى به.

ولتحقيق هذه السابقة الأولمبية، يتعين جمع 45 طنا من البلاستيك لصنع 100 منصة.

قال رئيس اللجنة المنظمة توشيرو موتو لصحافيين "نعتقد أن تأثير هذا المشروع سيكون كبيرا ويوجه رسالة بيئية لليابان وبقية العالم".

ويمكن للسكان المهتمين، التخلص من البلاستيك المستخدم في حاويات سيتم تثبيتها بدءا من الخميس في أكثر من ألفي متجر محلي.

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ويتضمن المشروع أيضا جمع القمامة من المحيط أثناء عمليات التنظيف.

وبحسب الأمم المتحدة، يولد الفرد الياباني نفايات بلاستيكية أكثر من أي دولة في العالم باستثناء الولايات المتحدة. ويمكن العثور على مواد جاهزة للأكل مغلفة بمواد بلاستيكية أينما كان في البلاد.

ويقترح منظمو الاولمبياد ألعابا بيئية ومستدامة وقد أعلنوا عن عدة تدابير في هذا الاتجاه.

وستكون الميداليات مصنعة ايضا من معادن معاد تدويرها. ودعي السكان والشركات الى منح أجهزتهم الالكترونية خارج الخدمة، على غرار الهواتف النقالة واجهزة الكومبيوتر القديمة، ما سمح باستعادة 4100 كلغ من الفضة، 2700 كلغ من البرونز و30,3 كلغ من الذهب. كما ستكون ملابس الرياضيين والمسؤولين اليابانيين من مواد مستعملة معاد تدويرها.