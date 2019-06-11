أوزبكستان تفوز على المنتخب الأولمبى فى الودية الثانية 3 / 2

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب مصر الأولمبى 3 / 2 أمام منتخب أوزبكستان فى الودية التى أقيمت بينهما عصر اليوم بأوزبكستان فى إطار إعداد الفراعنة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. أحرز هدفي منتخب مصر الأولمبي أحمد ياسر ريان ومحمد عبد السلام Advertisements قدم منتخب مصر الأولمبى أداء جيدًا ووصل أكثر من مرة لمرمى منتخب أوزبكستان وحاز عمار حمدي لاعب الأهلى المعار للاتحاد السكندري على لقب نجم المباراة وكان أفضل لاعبي الفريقين. وكان منتخب مصر قد خسر فى الودية الأولى أيضًا أمام أوزبكستان بهدفين دون رد. من المقرر أن تعود بعثة منتخب مصر الأوليمبي إلى القاهرة يوم الخميس المقبل استعدادًا لمواجهة فلسطين يوم 16 يونيو.

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