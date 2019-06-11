شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: سوبر الأهلى والزمالك سيقام فى مصر بسبب ضيق الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن السوبر المصرى الذى سيجمع الأهلى والزمالك يوم 18 سبتمبر المقبل سيقام بالقاهرة، ولن تتم إقامته فى الخارج بسبب ضيق الوقت وضغط المباريات. تمسك مسئولو اتحاد الكرة بإقامة السوبر المصرى وعدم إلغائه، خاصة أن المباراة كان مقرر إقامتها قبل انطلاق الموسم الحالى ولكن ضغط المباريات وراء تأجيلها. ومن المقرر أن يقام السوبر المصرى للموسم الحالى فى منتصف يناير المقبل، ولم يتحدد طرفيه بعد من الفائز من الأهلى وبطل كأس مصر.

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