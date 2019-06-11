شكرا لقرائتكم خبر عن كيف احتفل وليد أزارو بعيد ميلاده الـ24؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الدولي المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي بعيد ميلاده رقم 24 بصحبة أصدقائه، ونشر أزارو صورًا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام من احتفاله بعيد ميلاده برفقة أحد أصدقائه.

ويحتفل اليوم وليد أزارو بعيد ميلاده الـ24، حيث إنه من مواليد 11 يونيو عام 1995 بمدينة أيت ملول، وحرص وليد أزارو نجم الأهلى على قضاء الإجازة التى منحها النادى الأهلى للاعبين فى ظل فترة توقف الدورى بالمغرب.

لعب أزارو فى أندية اتحاد أدرار الرياضي سوس والدفاع الحسنى الجديدى المغربى قبل الانضمام على الأهلى .

Advertisements



عيد ميلاد ازارو



وليد ازارو يحتفل بعيد ميلاده