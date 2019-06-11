أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا، طنطا يفاوض عصام الحضرى لحراسة عرين الفريق فى الدورى الممتاز.

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيرى استبعاد الثنائى محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب وأحمد فتوح الظهير الأيسر من قائمة المنتخب النهائية المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.

مؤتمر صحفي لأجيرى غدا للحديث عن ودية منتخب مصر أمام تنزانيا

يعقد خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، مؤتمرا صحفيا فى السادسة والنصف مساء غد الأربعاء باستاد برج العرب للحديث عن مباراة تنزانيا الودية، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء الخميس المقبل ضمن برنامج الإعداد للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية، فيما يؤدى المنتخب تدريبه لليوم نفسه فى السابعة مساء.

طنطا يفاوض عصام الحضرى لحراسة عرين الفريق فى الدورى الممتاز

دخل مسئولو طنطا فى مفاوضات مكثفة مع عصام الحضرى حارس مرمى النجوم من أجل الحصول على توقيعه لدعم مركز حراسة المرمى بالدورى الموسم المقبل بعد تأزم موقف إسلام طارق الحارس الأساسى من تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

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الإمارات الأقرب لاستضافة معسكر الزمالك استعدادًا للموسم الجديد

زادت أسهم دولة الإمارات الشقيقة، لاستضافة معسكر فريق الزمالك، الذى سيقام فى إطار استعدادات الفريق الكروى الأول، للموسم الجديد، وذلك بعد أن استقر مسئولو النادى والجهاز الفنى على إقامة المعسكر فى أحد الدول العربية.

وضع الجهاز الإدارى للمنتخب برنامجًا خاصًا لمحمد صلاح وتخصيص فرد أمن مرافق له وقت الخروج من الفندق للملعب فى ظل الإقبال الجماهيرى الكبير المتوقع على نجم ليفربول.

المقاصة يفاوض الأهلى من أجل عيون محمد شريف

دخل مسئولو مصر المقاصة فى مفاوضات جادة مع نظرائهم بالنادى الأهلى من أجل التعاقد مع محمد شريف صانع ألعاب الفريق الأحمر أو استعارته.

الأهلى يمنح طاهر محمد مليون جنيه قيمة مقدم التعاقد

عقد طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب جلسة مع عدلى القيعى مستشار مجلس إدارة الأهلى فى ملف التعاقدات، شهدت الاتفاق على كل البنود التعاقدية ين الطرفين، تمهيدًا لضمه فى الموسم الجديد، وحصل اللاعب على مبلغ مليون جنيه وهى قيمة مقدم التعاقد، على أن يتم خصمها من راتبه فى موسمه الأول مع الأهلى.