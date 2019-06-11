شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تكاليف استخدام تقنية الفار فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة عن تكلفة تقنية الـvar في الدوري المصري حال تطبيقها الموسم المقبل وذلك بعد طلب النادي الأهلى ومعظم الأندية المشاركة فى البطولة تطبيقها رسميًا.

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