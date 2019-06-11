شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح يغادر معسكر منتخب مصر بعد استبعاده من القائمة النهائية لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر أحمد فتوح لاعب سموحة، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بعد استبعاده رسمياً من القائمة النهائية المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيرى استبعاد الثنائى محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب وأحمد فتوح الظهير الأيسر من قائمة المنتخب النهائية المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.

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كشف إيهاب لهيطه مدير منتخب مصر لـ " الخليج 365" أن فتوح غادر معسكر املنتخب بينما يستمر أبو جبل فى معسكر الفريق ويتواجد معهم فى المران المقام حالياً باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأعلن أجيرى قائمة الـ23 لاعبا النهائية للبطولة والتى سيتم إرسالها للإتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" اليوم، وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20".