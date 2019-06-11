شكرا لقرائتكم خبر عن شاشات عملاقة بمركز شباب الجزيرة لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مركز شباب الجزيرة لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية، التى تنطلق 21 يونيو الحالى، من خلال شاشات عرض عملاقة.

ومن جانبه قال أمجد زغلول، المدير التنفيذى، إن المركز استقر على عدد من الأماكن لوضع الشاشات العملاقة، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأعضاء على مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى عرض المباريات داخل جميع الكافتريات داخل المركز.

وأضاف المدير التنفيذى إن إدارة الإعلام بالمركز انتهت من إعداد فيلم تسجيلى عن البطولة تحت عنوان "شجع مصر فى مركز شباب الجزيرة" سيتم الإعلان عنه قريبا.