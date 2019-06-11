شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل فعلت مصر فى أمم أفريقيا عندما كان المايسترو قائدا للفراعنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل 10 أيام على انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الحالى حتى 19 يوليو المقبل، سجل منتخب مصر اسمه بأحرف من ذهب، عندما حقق أول بطولتين فى كأس الأمم الأفريقية، عامى 1957، و1959، وكان صالح سليم نجم الأهلى السابق، قائدًا للفراعنة حينها.

وأشارت الصفحة الرسمية للأهلى إلى أن صالح سليم انضم لصفوف المنتخب الوطنى عام 1950، ثم أصبح قائدا للفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا عامى 1957، و 1959، والتى توج بها الفراعنة.



