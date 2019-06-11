ماذا فعل فعلت مصر فى أمم أفريقيا عندما كان المايسترو قائدا للفراعنة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل 10 أيام على انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الحالى حتى 19 يوليو المقبل، سجل منتخب مصر اسمه بأحرف من ذهب، عندما حقق أول بطولتين فى كأس الأمم الأفريقية، عامى 1957، و1959، وكان صالح سليم نجم الأهلى السابق، قائدًا للفراعنة حينها.
وأشارت الصفحة الرسمية للأهلى إلى أن صالح سليم انضم لصفوف المنتخب الوطنى عام 1950، ثم أصبح قائدا للفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا عامى 1957، و 1959، والتى توج بها الفراعنة.نهائى كأس الأمم الأفريقية بـ السودان 1957.. مصر 4 – إثيوبيا 0 نهائى كأس الأمم الأفريقية بـ مصر 1959.. مصر 2 – 1 السودان
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